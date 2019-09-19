19 Eylül 2019, Perşembe

BASKETBOL

Türkiye FIBA sıralamasında 2 basamak yükseldi

Türkiye FIBA sıralamasında 2 basamak yükseldi
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 19.09.2019

A Milli Erkek Takımı, Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği () dünya sıralamasında iki basamak yükseldi.

'nın şampiyon tamamladığı 2019 'nın bitmesiyle , dünya sıralamasını güncelledi.

İki basamak yükselen , 524,6 puanla 15. oldu.

Listenin zirvesinde bulunan ABD 786,4 puanla yerini korurken 731,5 puanlı İspanya 2. sırada kaldı.

, 8 sıra birden atlayarak 673,6 puanla dünya sıralamasında 3'üncülüğe çıktı.

Öte yandan, FIBA sıralamasına göre 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'ne katılacak son 8 ülke 'dan Angola ve Senegal, Amerika'dan Uruguay ile , Asya'dan ve , Avrupa'dan Hırvatistan ile Slovenya oldu.



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