Brooklyn Nets'in yeni sahibi Tsai
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Brooklyn Nets'in yeni sahibi, iş insanı Joseph Tsai oldu.
NBA'in yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada, Tayvan ve Kanadalı iş insanı Joseph Tsai'nin, Doğu Konferansı takımlarından Brooklyn Nets'in yeni sahibi olmasına onay verildiği belirtildi.
Kulübün yüzde 49'luk hissesini 1 milyar dolar karşılığında geçen yıl satın alan 55 yaşındaki Tsai, kalan yüzde 51'lik hisse için Rus iş insanı Mikhail Prokhorov'a 1,35 milyar dolar ödeme yaptı.
Çin'in en büyük e-ticaret platformu Alibaba'nın kurucuları arasında yer alan Joseph Tsai'nin toplamda ödediği 2,35 milyar dolar, ABD spor tarihinde bir kulüp için verilen en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti.
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