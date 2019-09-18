18 Eylül 2019, Çarşamba

BASKETBOL

Brooklyn Nets'in yeni sahibi Tsai

Brooklyn Nets'in yeni sahibi Tsai
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 18.09.2019

Amerikan Basketbol Ligi () ekiplerinden 'in yeni sahibi, iş insanı oldu.

'in yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada, Tayvan ve Kanadalı iş insanı 'nin, Doğu Konferansı takımlarından 'in yeni sahibi olmasına onay verildiği belirtildi.

Kulübün yüzde 49'luk hissesini 1 milyar dolar karşılığında geçen yıl satın alan 55 yaşındaki Tsai, kalan yüzde 51'lik hisse için Rus iş insanı Mikhail Prokhorov'a 1,35 milyar dolar ödeme yaptı.

'in en büyük e-ticaret platformu Alibaba'nın kurucuları arasında yer alan Joseph Tsai'nin toplamda ödediği 2,35 milyar dolar, ABD spor tarihinde bir kulüp için verilen en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti.

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