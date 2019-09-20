20 Eylül 2019, Cuma

BASKETBOL

Devler, iki basamak yükseldi

Devler iki basamak yükseldi
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 20.09.2019

2019 'nda gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA dünya sıralamasında iki basamak yükseldi. Milliler turnuva sonunda olimpiyat vizesi almaya hak kazanmıştı.

2019 'nda beklenen performansı sergileyemeyen 12 Dev Adam, FIBA dünya sıralamasında iki basamak birden yükseldi.

Ay-yıldızlı basketbolcularımız, 524,6 puanla 15. oldu. Listede zirvede bulunan ABD 786,4 puanla yerini korurken, 731,5 puanlı son şampiyonu 2. sırada kaldı.
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