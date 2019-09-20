20 Eylül 2019, Cuma
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Ay-yıldızlı basketbolcularımız, 524,6 puanla 15. oldu. Listede zirvede bulunan ABD 786,4 puanla yerini korurken, 731,5 puanlı son Dünya Kupası şampiyonu İspanya 2. sırada kaldı.
Devler, iki basamak yükseldi
Giriş Tarihi: 20.09.2019
2019 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nda gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA dünya sıralamasında iki basamak yükseldi. Milliler turnuva sonunda olimpiyat vizesi almaya hak kazanmıştı.
2019 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nda beklenen performansı sergileyemeyen 12 Dev Adam, FIBA dünya sıralamasında iki basamak birden yükseldi.
Ay-yıldızlı basketbolcularımız, 524,6 puanla 15. oldu. Listede zirvede bulunan ABD 786,4 puanla yerini korurken, 731,5 puanlı son Dünya Kupası şampiyonu İspanya 2. sırada kaldı.
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