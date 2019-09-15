Gloria Cup'ta şampiyon CSKA Moskova

Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Gloria Sports Arena'da düzenlenen Gloria Cup finalinde Anadolu Efes'i 65-63 mağlup eden CSKA Moskova şampiyon oldu.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TEKSÜT Bandırma, Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta ve TOFAŞ'ın yanı sıra EuroLeague'in son şampiyonu CSKA Moskova ve Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ın yer aldığı turnuvanın son günündeki final maçında Anadolu Efes ile CSKA Moskova karşı karşıya geldi. Rakibini 65-63'lük skorla yenen Rus ekibi turnuvada şampiyonluğa ulaştı. Final maçının ilk periyodu 19-15 CSKA Moskova'nın üstünlüğü ile biterken, ikinci periyotta da skordaki üstünlüğünü koruyan CSKA Moskova devreye 40-25 önde girdi. Rus ekibi üçüncü periyodu da 54-38 önde tamamlarken, maçı da 65-63 skorla kazandı.

Gloria Cup'ta bugün oynanan üçüncülük-dördüncülük maçında ise Galatasaray Doğa Sigorta'yı 88-71 mağlup eden TEKSÜT Bandırma turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.