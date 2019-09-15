15 Eylül 2019, Pazar

BASKETBOL

Gloria Cup'ta şampiyon CSKA Moskova

Gloria Cup'ta şampiyon CSKA Moskova
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 15.09.2019

Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Gloria Sports Arena'da düzenlenen finalinde 'i 65-63 mağlup eden CSKA şampiyon oldu.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TEKSÜT Bandırma, , ve TOFAŞ'ın yanı sıra EuroLeague'in son şampiyonu CSKA ve Litvanya ekibi 'ın yer aldığı turnuvanın son günündeki final maçında Anadolu Efes ile CSKA Moskova karşı karşıya geldi. Rakibini 65-63'lük skorla yenen Rus ekibi turnuvada şampiyonluğa ulaştı. Final maçının ilk periyodu 19-15 CSKA Moskova'nın üstünlüğü ile biterken, ikinci periyotta da skordaki üstünlüğünü koruyan CSKA Moskova devreye 40-25 önde girdi. Rus ekibi üçüncü periyodu da 54-38 önde tamamlarken, maçı da 65-63 skorla kazandı.

'ta bugün oynanan üçüncülük-dördüncülük maçında ise Galatasaray Doğa Sigorta'yı 88-71 mağlup eden TEKSÜT Bandırma turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

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