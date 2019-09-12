12 Eylül 2019, Perşembe

BASKETBOL

2019 FIBA Dünya Kupası'nda finalistler belli oluyor

Dünya Kupası'nda finalistler belli oluyor
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 12.09.2019 Giriş Tarihi: 12.09.2019

2019 'nda heyecan yarın oynanacak iki yarı final mücadelesiyle devam edecek.

'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 'ndaki ilk yarı final maçında ile final biletini almak için karşı karşıya gelecek.

Başkent Pekin'deki Wukesong Arena'da yapılacak karşılaşma TSİ 11.00'de başlayacak.

Günün ikinci yarı final maçında ise Dünya Kupası'nın favorilerinden 'ı eleyen Arjantin ile ABD'yi turnuva dışında bırakan karşılaşacak.

Aynı salonda oynanacak mücadele TSİ 15.00'te başlayacak.

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