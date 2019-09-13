13 Eylül 2019, Cuma

BASKETBOL

Zeljko Obradovic: 4 kupaya da talibiz

Obradovic: 4 kupaya da talibiz
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 13.09.2019

'nin Sırp başantrenörü ; , , lig ve ’ni hedef gösterdi ve “Sezona seri galibiyetlerle başmak önemli” ifadelerini kullandı.

Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Beko'da başantrenör , iddilarını yine ortaya koydu. Tecrübeli çalıştırıcı, mücadele edecekleri 4 kulvarda da başarı hedeflediklerini belirtti. Sırp hoca, ilk olarak 'nı kaldırmak istediklerini söyleyip "Maça iyi hazırlanıyoruz. Oyuncuların azminden memnunum ama daha iyi olmamız gerekiyor" diye konuştu.

EFES'E ELENMİŞTİ

Obra "Sezona arka arkaya galibiyetlerle ve kupayla başlamak çok önemli. Bu yıl da 4 kupaya talibiz. Hem Cumhurbaşkanlığı hem ve uzun soluklu olarak lig ile 'nde de ipi göğüslemek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Ligde geçen sezon şampiyonluğu 'e kaptıran sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi yarı finalinde de yine Anadolu Efes'e elenip turnuvaya havlu atmıştı.

TAKIM BUGÜN YOLCU

Fenerbahçe Beko İstanbul'daki son idmanını bugün yapacak ve akşam saatlerinde Romanya'ya hareket edecek. Sarı-lacivertli takım, 14-15 Eylül tarihlerinde Cluj-Napoca'da özel bir turnuvaya katılacak. Bu turnuvadaki ilk maçını yarın 20.30'da U-BT Cluj-Napoca ile oynayacak.

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