Zeljko Obradovic: 4 kupaya da talibiz
Fenerbahçe'nin Sırp başantrenörü Zeljko Obradovic; Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Kupası, lig ve THY Avrupa Ligi’ni hedef gösterdi ve “Sezona seri galibiyetlerle başmak önemli” ifadelerini kullandı.
Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe Beko'da başantrenör Zeljko Obradovic, iddilarını yine ortaya koydu. Tecrübeli çalıştırıcı, mücadele edecekleri 4 kulvarda da başarı hedeflediklerini belirtti. Sırp hoca, ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kaldırmak istediklerini söyleyip "Maça iyi hazırlanıyoruz. Oyuncuların azminden memnunum ama daha iyi olmamız gerekiyor" diye konuştu.
EFES'E ELENMİŞTİ
Obra "Sezona arka arkaya galibiyetlerle ve kupayla başlamak çok önemli. Bu yıl da 4 kupaya talibiz. Hem Cumhurbaşkanlığı hem Türkiye Kupası ve uzun soluklu olarak lig ile THY Avrupa Ligi'nde de ipi göğüslemek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Ligde geçen sezon şampiyonluğu Anadolu Efes'e kaptıran sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi yarı finalinde de yine Anadolu Efes'e elenip turnuvaya havlu atmıştı.
TAKIM BUGÜN YOLCU
Fenerbahçe Beko İstanbul'daki son idmanını bugün yapacak ve akşam saatlerinde Romanya'ya hareket edecek. Sarı-lacivertli takım, 14-15 Eylül tarihlerinde Cluj-Napoca'da özel bir turnuvaya katılacak. Bu turnuvadaki ilk maçını yarın 20.30'da U-BT Cluj-Napoca ile oynayacak.
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