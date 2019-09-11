12 Eylül 2019, Perşembe

BASKETBOL

Gloria Kupası: Anadolu Efes: 100 - Zalgiris Kaunas: 98

Anadolu Efes Zalgiris'i devirdi
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 12.09.2019

'da düzenlenen Gloria Kupası'nda B Grubu'nda , normal süresi 88-88 sona ere mücadelede Litvanya ekibi 'ı 100-98 mağlup etti.

'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sport Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen turnuvanın ikinci maçında ile Litvanya temsilcisi karşı karşıya geldi. Mücadele etkili başlayan lacivert-beyazlı ekip, ilk periyodu 26-23 önde tamamladı. İkinci yarıda başa baş bir mücadele yaşanırken, Litvanya temsilcisi soyunma odasına 44-42 önde girdi. Üçüncü periyot 67-67 ile geçilirken son periyotta da eşitlik bozulmadı ve mücadelenin normal süresi 88-88 sona erdi. Uzatma periyodunda özellikle Larkin'in etkili oyunuyla Anadolu Efes salondan 100-98 galip ayrıldı. Lacivert-beyazlı ekipte en skorer oyuncu 24 sayıyla Larkin olurken, Zalgiris de ise Nigel Hayes 27 sayı ile takımına katkı yaptı.

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