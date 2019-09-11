11 Eylül 2019, Çarşamba

BASKETBOL

ABD 79 - 89 Fransa | MAÇ SONUCU

Fransa'dan ABD'ye soğuk duş!
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 11.09.2019 Giriş Tarihi: 11.09.2019

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası çeyrek final maçında ile karşı karşıya geldi. Büyük rekabete sahne olan mücadelede Fransa, ABD'yi 89-79 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

2019 Dünya Kupası'nda yoluna yenilgisiz devam eden ile Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Nando de Colo'nun da kadrosunda bulunduğu , çeyrek final maçında karşı karşıya geldi.

NBA ve Euroleague yıldızlarıyla güçlü bir kadroya sahip olan Fransa, yılların tecrübesi Gregg Popovich'in koçluğunda genç bir kadroyla kupaya katılan ABD'yi 89-79 devirdi. Fransa bu sonuçla hem ABD'ye turnuvadaki ilk mağlubiyetini yaşatarak kapıyı gösterdi hem de yarı final biletini kaptı.

1. periyot: ABD 18 - 18 Fransa
2. periyot: ABD 39 - 45 Fransa
3. periyot: ABD 63 - 63 Fransa
Maç sonucu: ABD 79 - 89 Fransa

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