ABD 79 - 89 Fransa | MAÇ SONUCU

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası çeyrek final maçında ABD ile Fransa karşı karşıya geldi. Büyük rekabete sahne olan mücadelede Fransa, ABD'yi 89-79 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

2019 Dünya Kupası'nda yoluna yenilgisiz devam eden ABD ile Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Nando de Colo'nun da kadrosunda bulunduğu Fransa, çeyrek final maçında karşı karşıya geldi.

NBA ve Euroleague yıldızlarıyla güçlü bir kadroya sahip olan Fransa, yılların tecrübesi Gregg Popovich'in koçluğunda genç bir kadroyla kupaya katılan ABD'yi 89-79 devirdi. Fransa bu sonuçla hem ABD'ye turnuvadaki ilk mağlubiyetini yaşatarak kapıyı gösterdi hem de yarı final biletini kaptı.

1. periyot: ABD 18 - 18 Fransa

2. periyot: ABD 39 - 45 Fransa

3. periyot: ABD 63 - 63 Fransa

Maç sonucu: ABD 79 - 89 Fransa