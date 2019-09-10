Arjantin - Sırbistan | CANLI

Çin'de düzenlenen 2019 Basketbol Dünya Kupası'nın favorileri arasında yer alan Arjantin ve Sırbistan, 'erken final' olarak nitelendirilen çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Zorlu maçta 2. periyot sona oynanıyor...

FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası'nda J Grubu'nu 5 maçta 4 galibiyetle 2. sırada tamamlayan Sırbistan ile I Grubu'nu 5'te 5 yaparak lider tamamlayan Arjantin bugün çeyrek finalde karşı karşıya geliyor.



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2. periyot oynanıyor: ARJANTİN 35 - 28 SIRBİSTAN



1. periyot sonucu: ARJANTİN 25 - 23 SIRBİSTAN



Sırbistan Milli Takımı'nda tanıdık yüzler de parkede.



Geçtiğimiz sezon Anadolu Efes formasıyla Türkiye'de şampiyonluk sevinci yaşayan Vasilije Micic, Fenerbahçe Beko forması giydikten sonra NBA'e giden Bogdan Bogdanovic ve Nmenja Bjelica bugün Arjantin'e karşı mücadele ediyor.