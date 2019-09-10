Arjantin - Sırbistan | CANLI
Çin'de düzenlenen 2019 Basketbol Dünya Kupası'nın favorileri arasında yer alan Arjantin ve Sırbistan, 'erken final' olarak nitelendirilen çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Zorlu maçta 2. periyot sona oynanıyor...
FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası'nda J Grubu'nu 5 maçta 4 galibiyetle 2. sırada tamamlayan Sırbistan ile I Grubu'nu 5'te 5 yaparak lider tamamlayan Arjantin bugün çeyrek finalde karşı karşıya geliyor.
CANLI
2. periyot oynanıyor: ARJANTİN 35 - 28 SIRBİSTAN
1. periyot sonucu: ARJANTİN 25 - 23 SIRBİSTAN
Sırbistan Milli Takımı'nda tanıdık yüzler de parkede.
Geçtiğimiz sezon Anadolu Efes formasıyla Türkiye'de şampiyonluk sevinci yaşayan Vasilije Micic, Fenerbahçe Beko forması giydikten sonra NBA'e giden Bogdan Bogdanovic ve Nmenja Bjelica bugün Arjantin'e karşı mücadele ediyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"