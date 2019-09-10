10 Eylül 2019, Salı

BASKETBOL

Arjantin - Sırbistan | CANLI

Arjantin - Sırbistan | CANLI
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 10.09.2019 Giriş Tarihi: 10.09.2019

'de düzenlenen 'nın favorileri arasında yer alan Arjantin ve , 'erken final' olarak nitelendirilen mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Zorlu maçta 2. periyot sona oynanıyor...

FIBA 'nda J Grubu'nu 5 maçta 4 galibiyetle 2. sırada tamamlayan ile I Grubu'nu 5'te 5 yaparak lider tamamlayan Arjantin bugün çeyrek finalde karşı karşıya geliyor.



2. periyot oynanıyor: ARJANTİN 35 - 28 SIRBİSTAN

1. periyot sonucu: ARJANTİN 25 - 23 SIRBİSTAN

Sırbistan 'nda tanıdık yüzler de parkede.

Geçtiğimiz sezon formasıyla 'de şampiyonluk sevinci yaşayan Vasilije Micic, Beko forması giydikten sonra NBA'e giden ve Nmenja Bjelica bugün Arjantin'e karşı mücadele ediyor.

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