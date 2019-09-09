09 Eylül 2019, Pazartesi
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Olimpiyat aşkına
Giriş Tarihi: 09.09.2019
12 Dev Adam, Dünya Kupası'ndaki son maçında Yeni Zelanda ile 14.30'da karşılaşıyor. Kritik müsbakayı kazanan ekip, olimpiyat elemelerine katılma hakkı elde edecek.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'deki Dünya Kupası'ndaki son maçında bugün Yeni Zelenda ile karşılaşıyor. O Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ'ı yenen ay-yıldızlılar, Yeni Zelenda'yı mağlup etmesi halinde olimpiyat elemelerine katılma hakkı elde edecek. Müsabaka, Dongguan Spor Salonu'nda saat 14.30'da başlayacak ve NTV'den naklen yayınlanacak. Ay-yıldızlılar, rakibine mağlup olursa Dünya Kupası'ndaki sıralamanın netleşmesini bekleyecek. Milliler, turnuvayı 21. bitirmesi halinde de elemelere katılma ihtimali bulunuyor. Dünya Kupası'nda 17-21 sırası arasında birer Asya ve Afrika ekibi olduğu takdirde, bu takımlar kıtalarının en iyisi olarak doğrudan olimpiyatlara gidecek. Bu durumda milli takımın 24'üncülüğü de elemeler için yeterli olacak.
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