09 Eylül 2019, Pazartesi

BASKETBOL

Türkiye 101 - 102 Yeni Zelanda | MAÇ SONUCU

12 Dev Adam Olimpiyat elemelerinde
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 09.09.2019 Giriş Tarihi: 09.09.2019

A Milli Erkek Basketbol Takımımız Çin'de gerçekleştirilen 2019 FIBA 'ndaki ile karşı karşıya geldiği maçtan 102-101 mağlup ayrıldı. Milliler yenilmelerine rağmen 2020 Tokyo Olimpiyatları elemelerine katılma hakkı kazandı.

A , Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA 'ndaki ile karşı karşıya geldi. 12 Dev Adam mücadeleden 102-101 mağlup ayrıldı. Bu sonuca rağmen milliler 2020'de Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyatlar'a katılma hakkı elde etti.

1. PERİYOT SONUCU: 31 - 26 YENİ ZELANDA
2. PERİYOT SONUCU: TÜRKİYE 53 - 50 YENİ ZELANDA
3 PERİYOT SONUCU: TÜRKİYE 77 - 74 YENİ ZELANDA
MAÇ SONUCU: TÜRKİYE: 101 - 102 YENİ ZELANDA

Türkiye, Dünya Kupası'nın ilk turunda oynadığı 3 maçta bir galibiyet ve 2 yenilgi aldı. Topladığı 4 puanın üçünü klasman grubuna taşıyan milliler, bu turdaki ilk karşılaşmasında Karadağ'ı 79-74 yenmişti.

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