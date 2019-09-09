Türkiye 101 - 102 Yeni Zelanda | MAÇ SONUCU

A Milli Erkek Basketbol Takımımız Çin'de gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki son maçında Yeni Zelanda ile karşı karşıya geldiği maçtan 102-101 mağlup ayrıldı. Milliler yenilmelerine rağmen 2020 Tokyo Olimpiyatları elemelerine katılma hakkı kazandı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki son maçında Yeni Zelanda ile karşı karşıya geldi. 12 Dev Adam mücadeleden 102-101 mağlup ayrıldı. Bu sonuca rağmen milliler 2020'de Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyatlar'a katılma hakkı elde etti.



1. PERİYOT SONUCU: TÜRKİYE 31 - 26 YENİ ZELANDA

2. PERİYOT SONUCU: TÜRKİYE 53 - 50 YENİ ZELANDA

3 PERİYOT SONUCU: TÜRKİYE 77 - 74 YENİ ZELANDA

MAÇ SONUCU: TÜRKİYE: 101 - 102 YENİ ZELANDA



Türkiye, Dünya Kupası'nın ilk turunda oynadığı 3 maçta bir galibiyet ve 2 yenilgi aldı. Topladığı 4 puanın üçünü klasman grubuna taşıyan milliler, bu turdaki ilk karşılaşmasında Karadağ'ı 79-74 yenmişti.