Türkiye 101 - 102 Yeni Zelanda | MAÇ SONUCU
A Milli Erkek Basketbol Takımımız Çin'de gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki son maçında Yeni Zelanda ile karşı karşıya geldiği maçtan 102-101 mağlup ayrıldı. Milliler yenilmelerine rağmen 2020 Tokyo Olimpiyatları elemelerine katılma hakkı kazandı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki son maçında Yeni Zelanda ile karşı karşıya geldi. 12 Dev Adam mücadeleden 102-101 mağlup ayrıldı. Bu sonuca rağmen milliler 2020'de Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyatlar'a katılma hakkı elde etti.
1. PERİYOT SONUCU: TÜRKİYE 31 - 26 YENİ ZELANDA
2. PERİYOT SONUCU: TÜRKİYE 53 - 50 YENİ ZELANDA
3 PERİYOT SONUCU: TÜRKİYE 77 - 74 YENİ ZELANDA
MAÇ SONUCU: TÜRKİYE: 101 - 102 YENİ ZELANDA
Türkiye, Dünya Kupası'nın ilk turunda oynadığı 3 maçta bir galibiyet ve 2 yenilgi aldı. Topladığı 4 puanın üçünü klasman grubuna taşıyan milliler, bu turdaki ilk karşılaşmasında Karadağ'ı 79-74 yenmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"