Potada 993. milli sınav
Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda olimpiyat elemelerine katılma mücadelesi veren ve yarın klasman grubu son maçında Yeni Zelanda'nın karşısına çıkacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, tarihindeki 993. karşılaşmasını oynayacak.
Tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yapan A Milli Takım, 83 yıllık tarihinde 992 karşılaşmada sahaya çıktı. Bunların 510'unu kazanan Türkiye, 481 karşılamadan mağlup ayrıldı. Milliler, bir müsabakayı da beraberlikle tamamladı.
Ufuk Sarıca ile 23. resmi maç
A Milli Takım, 2017'de başantrenörlüğe getirilen Ufuk Sarıca yönetiminde Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası elemeleri ve Çin'deki organizasyon olmak üzere 22 resmi karşılaşmaya çıktı.
Sarıca'nın başantrenörlüğünde 12 galibiyet alan milliler, 10 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu.
Milliler, Sarıca döneminde Çin'deki 2019 FIBA Dünya Kupası'nda ise oynadığı dört karşılaşmada ikişer galibiyet ve yenilgi aldı.
Dünya Kupası'nda 38. maçına çıkacak
Dünya Kupası'nda 5. kez mücadele eden Türkiye, bu büyük turnuvada 38. karşılaşmasında Yeni Zelanda karşısına çıkacak.
Turnuvada 2002, 2006, 2010, 2014 ve 2019 olmak üzere üst üste 5. kez yer alan milli takım, bu organizasyondaki 37 karşılaşmada 24 galibiyet, 13 yenilgi yaşadı.
Yeni Zelanda ile 7. maç
A Milli Takım, yarınki rakibi Yeni Zelanda ile 7. kez karşı karşıya gelecek.
2014'e kadar özel karşılaşmalarda karşılaşan iki takım, ilk resmi karşılaşmayı İspanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2014 Dünya Kupası'nda yaptı.
Türkiye, 5'i özel ve biri resmi olarak Yeni Zelanda ile oynadığı 6 karşılaşmayı da kazandı. Rakip potaya 462 sayı atan milliler, potasında ise 402 sayı gördü.
Milli takım, İspanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile yaptığı karşılaşmayı 76-73 kazanmıştı.
Maçlar ve sonuçlar
Türkiye'nin Yeni Zelanda ile oynadığı 6 maçın sonuçları şöyle:
|Organizasyon
|Yer
|Tarih
|Skor
|Uluslararası Malezya Turnuvası
|Malezya
|20.08.1984
|73-52
|Hazırlık maçı
|İstanbul
|03.08.2004
|86-79
|Hazırlık maçı
|İstanbul
|04.08.2004
|70-69
|adidas İstanbul Kupası 1
|İstanbul
|07.08.2010
|87-65
|adidas İstanbul Kupası 2
|İstanbul
|24.08.2011
|70-64
|2014 Dünya Şampiyonası
|İspanya
|30.08.2014
|76-73
Not: Tabloda ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.
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