05 Eylül 2019, Perşembe

BASKETBOL

12 Dev Adam'ın rakibi Çekya

12 Dev Adam'ın rakibi Çekya
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 05.09.2019

FIBA 'nda A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Çekya ile gruptan çıkma maçını oynuyor.

11.30'da başlayacak müsabakayı kazanırsa 2. tura yükselecek ve olimpiyat elemelerine katılma hakkı yakalayacak. ABD'ye yenilse de kök söktüren ay-yıldızlıların maçı NTV'den naklen yayınlanacak.
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