05 Eylül 2019, Perşembe
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12 Dev Adam'ın rakibi Çekya
Giriş Tarihi: 05.09.2019
FIBA Dünya Kupası'nda A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Çekya ile gruptan çıkma maçını oynuyor.
12 Dev Adam 11.30'da başlayacak müsabakayı kazanırsa 2. tura yükselecek ve olimpiyat elemelerine katılma hakkı yakalayacak. ABD'ye yenilse de kök söktüren ay-yıldızlıların maçı NTV'den naklen yayınlanacak.
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