A, B, C ve D gruplarında maçlar tamamlandı
Bu gruplarda Polonya, Arjantin, Rusya, İspanya, Sırbistan ve İtalya daha önce 2. tura yükselmeyi garantilerken, Venezuela ile Porto Riko da son karşılaşmalarını kazanarak aynı başarıyı gösterdi.
Gruplarında ilk iki sırada yer alamayan Çin, Fildişi Sahili, Nijerya, Güney Kore, Tunus, İran, Angola ve Filipinler, olimpiyat elemeleri oynama hakkı için klasman karşılaşmalarına çıkacak.
Turnuvanın beşinci gününde alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
- A Grubu
Fildişi Sahili-Polonya: 63-80
Venezuela-Çin:72-59
|Takım
|Maç
|G
|M
|AS
|YS
|Puan
|1.
|Polonya
|3
|3
|-
|239
|208
|6
|2.
|Venezuela
|3
|2
|1
|228
|201
|5
|3.
|Çin
|3
|1
|2
|205
|206
|4
|4.
|Fildişi Sahili
|3
|-
|3
|189
|237
|3
- B Grubu
Güney Kore-Nijerya: 66-108
Rusya-Arjantin: 61-69
|Takım
|Maç
|G
|M
|AS
|YS
|Puan
|1.
|Arjantin
|3
|3
|-
|258
|211
|6
|2.
|Rusya
|3
|2
|1
|230
|219
|5
|3.
|Nijerya
|3
|1
|2
|266
|242
|4
|4.
|Kore
|3
|-
|3
|208
|290
|3
- C Grubu
Porto Riko-Tunus: 67-64
İspanya-İran: 73-65
|Takım
|Maç
|G
|M
|AS
|YS
|Puan
|1.
|İspanya
|3
|3
|-
|247
|190
|6
|2.
|Porto Riko
|3
|2
|1
|213
|218
|5
|3.
|Tunus
|3
|1
|2
|205
|235
|4
|4.
|İran
|3
|-
|3
|213
|235
|3
- D Grubu
Angola-Filipinler: 84-81
İtalya-Sırbistan: 77-92
|Takım
|Maç
|G
|M
|AS
|YS
|Puan
|1.
|Sırbistan
|3
|3
|-
|323
|203
|6
|2.
|İtalya
|3
|2
|1
|277
|215
|5
|3.
|Angola
|3
|1
|2
|204
|278
|4
|4.
|Filipinler
|3
|-
|3
|210
|318
|3
1. TUR MÜCADELESİ YARIN TAMAMLANACAK
Dünya Kupası'nda 1. tur mücadelesi yarın 4 grupta oynanacak maçlarla tamamlanacak.
Maçların TSİ programı şöyle:
E Grubu (Şanghay Oriental Spor Merkezi)
11.30 Türkiye-Çekya
15.30 ABD-Japonya
F Grubu: (Nanjing Gençlik Olimpik Spor Parkı)
11.00 Brezilya-Karadağ
15.00 Yunanistan-Yeni Zelanda
G Grubu: (Shenzhen Bay Spor Merkezi)
11.30 Almanya-Ürdün
15.30 Dominik Cumhuriyeti-Fransa
H Grubu: (Dongguan Basketbol Merkezi)
10.30 Kanada-Senegal
14.30 Litvanya-Avustralya
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