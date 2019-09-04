04 Eylül 2019, Çarşamba

BASKETBOL

A, B, C ve D gruplarında maçlar tamamlandı

A, B, C ve D gruplarında maçlar tamamlandı
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 04.09.2019

Bu gruplarda Polonya, Arjantin, , , ve daha önce 2. tura yükselmeyi garantilerken, ile da son karşılaşmalarını kazanarak aynı başarıyı gösterdi.

Gruplarında ilk iki sırada yer alamayan , , , , Tunus, , Angola ve , olimpiyat elemeleri oynama hakkı için klasman karşılaşmalarına çıkacak.

Turnuvanın beşinci gününde alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

- A Grubu

Fildişi Sahili-Polonya: 63-80

Venezuela-Çin:72-59

TakımMaçGMASYSPuan
1.Polonya33-2392086
2.Venezuela3212282015
3.Çin3122052064
4.Fildişi Sahili3-31892373

- B Grubu

Güney Kore-Nijerya: 66-108

Rusya-Arjantin: 61-69

TakımMaçGMASYSPuan
1.Arjantin33-2582116
2.Rusya3212302195
3.Nijerya3122662424
4.Kore3-32082903

- C Grubu

Porto Riko-Tunus: 67-64

İspanya-İran: 73-65

TakımMaçGMASYSPuan
1.İspanya33-2471906
2.Porto Riko3212132185
3.Tunus3122052354
4.İran3-32132353

- D Grubu

Angola-Filipinler: 84-81

İtalya-Sırbistan: 77-92

TakımMaçGMASYSPuan
1.Sırbistan33-3232036
2.İtalya3212772155
3.Angola3122042784
4.Filipinler3-32103183

1. TUR MÜCADELESİ YARIN TAMAMLANACAK

'nda 1. tur mücadelesi yarın 4 grupta oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Maçların TSİ programı şöyle:


E Grubu (Şanghay Oriental )

11.30 Türkiye-Çekya

15.30 ABD-Japonya

F Grubu: (Nanjing Gençlik Olimpik Spor Parkı)

11.00 Brezilya-Karadağ

15.00 Yunanistan-Yeni Zelanda

G Grubu: (Shenzhen Bay Spor Merkezi)

11.30 Almanya-Ürdün

15.30 Dominik Cumhuriyeti-Fransa

H Grubu: (Dongguan Basketbol Merkezi)

10.30 Kanada-Senegal

14.30 Litvanya-Avustralya

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