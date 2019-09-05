05 Eylül 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Teşekkürler çocuklar
Güncelleme Tarihi: 05.09.2019 Giriş Tarihi: 05.09.2019
Çin'de düzenlenen FIBA Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri karşısında ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren A Milli Erkek Basketbol Takımımız, E Grubu'ndaki üçüncü maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. 12 Dev Adam, ilk 3 periyodu başa baş giden mücadelede rakibine 76-91 mağlup oldu.
A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu 3. ve son maçında Çekya 76-91 yenildi ve son 16'ya kalma şansını kaybetti..
Ayrıntılar birazdan...
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BASKETBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"