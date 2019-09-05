05 Eylül 2019, Perşembe

BASKETBOL

Teşekkürler çocuklar

Teşekkürler çocuklar
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 05.09.2019 Giriş Tarihi: 05.09.2019

Çin'de düzenlenen Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri karşısında ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren A Milli Erkek Basketbol Takımımız, E Grubu'ndaki üçüncü maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. 12 Dev Adam, ilk 3 periyodu başa baş giden mücadelede rakibine 76-91 mağlup oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 2019 Dünya Kupası E Grubu 3. ve son maçında Çekya 76-91 yenildi ve son 16'ya kalma şansını kaybetti..

Ayrıntılar birazdan...

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12 Dev Adam'ın rakibi Çekya 12 Dev Adam'ın rakibi Çekya
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