04 Eylül 2019, Çarşamba

BASKETBOL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik

Başkan Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 04.09.2019

Başkan , Çin'de düzenlenen FIBA 2019 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımımızı ABD'ye 93-92 kaybetmesine rağmen tebrik etti.

Başkan , 'ı kaybetmesine rağmen tebrik etti. Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Skor hiç önemli değil. Oynadığınız , sahada ortaya koyduğunuz karakter ve bize yaşattığınız gurur yeter. arkanızda! 'nda bundan sonraki maçlarınızda başarılar #12DevAdam!" ifadeleri kullanıldı.

'CUMHURBAŞKANI İLE YERİMİZDE DURAMADIK'

TBF Başkanı , ABD maçını Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte izlediklerini ve çok heyecanlandıklarını söyledi. Başkan Türkoğlu, "Maçın son 5 dakikasını Sayın Cumhurbaşkanımız ile izledik, kalbim durdu diyebilirim. İkimiz de heyecandan yerimizde duramadık. Kendilerine buradan teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu. Türkoğlu, sahada mücadele eden oyuncular ile gurur duyduğunu ifade ederken, galibiyeti hak ettiklerini fakat şanssızlık yaşandığını belirtti.

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