26 Ağustos 2019, Pazartesi

BASKETBOL

Trabzonspor'un bileği bükülmüyor

Trabzonspor'un bileği bükülmüyor
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 26.08.2019

'in 2. haftasında sahasında 'u 2-1 mağlup eden , rakiplerine geçit vermiyor. En son geçen sezon 26 Şubat'ta Ümraniyespor'a çeyrek finalinde deplasmanda 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 20 karşılaşmada yenilgi yaşamadı. Altı aydır mağlubiyet görmeyen ekibi, 20 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik aldı.

20 maçtır kaybetmiyor

, geçen sezon Ümraniyespor maçının ardından ligde 11 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

ekibi, bu sezon ise hazırlık, ve olmak üzere 9 maç oynadı. 4 hazırlık maçında sahadan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 galibiyet, 1 beraberlik, Süper Lig'de de 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Böylelikle Trabzonspor, bu sezon 9 maçta 6 beraberlik, 3 galibiyet yaşadı.

Ligde de yenilmiyor

Trabzonspor, lig maçlarında ise 6 ayı aşkındır yenilgi yüzü görmedi.

En son geçen sezon 16 Şubat'ta sahasında Aytemiz 'a 2-0 mağlup olan bordo-mavili takım, daha sonra 14 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Karadeniz ekibi, 14 karşılaşmada 10 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

Sahasında 7 maçtır kazanıyor

Trabzonspor, sahasında son 7 lig maçından galibiyetle ayrıldı.

Bordo-mavililer, geçen sezonun 22. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçının ardından sahasında oynadığı 6 lig, 1 Avrupa kupası olmak üzere 7 karşılaşmada galip geldi.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Cedi Osman'ın kendine güveni tam Cedi Osman'ın kendine güveni tam
Fenerbahçe Beko'da sağlık kontrolleri Fenerbahçe Beko'da sağlık kontrolleri
Pınar Karşıyaka Semih Erden'i transfer etti Pınar Karşıyaka Semih Erden'i transfer etti
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör