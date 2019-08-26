26 Ağustos 2019, Pazartesi

BASKETBOL

Cedi Osman'ın kendine güveni tam

Cedi Osman'ın kendine güveni tam
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 26.08.2019

A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncularından , 'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA 'nda, iyi bir performans göstereceğini ve kendine güvendiğini söyledi.

24 yaşındaki kısa forvet, 2019 FIBA 'nda karşılaşacakları rakiplerini ve hazırlık sürecini değerlendirdi.

Amerikan (NBA) ekiplerinden forması giyen Cedi, turnuvada performans olarak kendisinden beklentilerin yüksek olduğunun hatırlatılması üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"Kendime güveniyorum. Güven olarak insanların beklentisinin yüksek olduğunu biliyorum. Bu durum bende bir stres veya gerilim oluşturmuyor. Ben uzun zamandır buna hazırlanıyorum."

"Takımın morali ve havası çok iyi"

24 yaşındaki milli basketbolcu, hazırlık sürecinin çok keyifli geçtiğini belirtti.

Hazırlık sürecini değerlendiren Cedi, "Gayet her şey yolunda. Takımın morali ve havası çok iyi. Sayılı günler kaldı, yavaş yavaş hazırlanıyoruz." yorumunda bulundu.

"Zor bir grupta mücadele ediyoruz"

, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda zor bir grupta yer aldıklarını dile getirdi.

Cedi, grupta güçlü ekiplerle karşılaşacaklarını vurgulayarak, "Zor bir grupta mücadele ediyoruz. Bu saatten sonra rakip seçme gibi şansımız yok. Bütün rakiplerimize karşı en iyi basketbolumuzu oynamaya çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 'de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'nda, ABD, Çekya ve ile karşılaşacak.



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