24 Ağustos 2019, Cumartesi

BASKETBOL

Fenerbahçe Beko'da sağlık kontrolleri

Fenerbahçe Beko'da sağlık kontrolleri
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 24.08.2019

Sarı-lacivertli basketbol takımında oyuncular , , , ve , Ulus'ta sağlık kontrolünden geçti

Beko Erkek Basketbol Takımı'nda oyuncuların sağlık kontrolleri sürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına 26 Ağustos Pazartesi günü başlayacak sarı-lacivertli takımda , , , ve 'ın sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Ulus'ta gerçekleştirilen kontrollerde basketbolcuların kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye, göz ve diş muayenelerinin yapıldığı aktarıldı.

Kan değerleri ölçülen oyunculara, eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testler uygulandığı ve radyolojik kontroller yapıldığı kaydedildi.


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