20 Ağustos 2019, Salı

BASKETBOL

Pınar Karşıyaka Semih Erden'i transfer etti

Pınar Karşıyaka Semih Erden'i transfer etti
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 20.08.2019

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, milli basketbolcu 'i kadrosuna dahil etti. Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, 33 yaşındaki tecrübeli pivotla 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, 33 yaşındaki tecrübeli pivotla 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Profesyonel kariyerine 'da başlayan , 'de , , ve , 'da Partizan, NBA'de ve formaları giydi.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
12 Dev Adam Yunanistan yolcusu 12 Dev Adam Yunanistan yolcusu
12 Dev Adam Yunanistan yolcusu 12 Dev Adam Yunanistan yolcusu
12 Dev Adam'dan Senegal’e farklı tarifeHazırlık maçı: Türkiye: 94 - Senegal: 59 12 Dev Adam'dan Senegal’e farklı tarifeHazırlık maçı: Türkiye: 94 - Senegal: 59
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör