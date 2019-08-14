14 Ağustos 2019, Çarşamba

BASKETBOL

A Milli Erkek Basketbol Takımı Yunanistan yolcusu

12 Dev Adam Yunanistan yolcusu
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 14.08.2019

'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA öncesi hazırlıklarına devam eden A , 29. Uluslararası Akropolis Turnuvası'na katılmak için yarın 'a gidecek.

Öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndan 'ın başkenti Atina'ya hareket edecek milliler, organizasyonda ev sahibi Yunanistan'ın yanı sıra, ve Sırbistan ile karşılaşacak.

OAKA Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek turnuvada ay-yıldızlı ekibin maç programı şöyle:

16 Ağustos Cuma:

18.00 Sırbistan-Türkiye

17 Ağustos Cumartesi:

20.30 Yunanistan-Türkiye

18 Ağustos Pazar:

18.00 Türkiye-İtalya

Kadro

Ay-yıldızlılar, Yunanistan'daki turnuvada şu isimlerle mücadele edecek:

Buğrahan Tuncer, , Berkan Durmaz, , , Ege Arar, , Furkan Korkmaz, Metecan Birsen, , Scott Jordan Wilbekin, , Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan.



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