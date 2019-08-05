05 Ağustos 2019, Pazartesi

BASKETBOL

Vesely, Dünya Kupası'nda yer alamayacak

Vesely, Dünya Kupası'nda yer alamayacak
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 05.08.2019

Fenerbahçe Beko'nun Çek basketbolcusu Jan Vesely, sakatlığı nedeniyle 2019 FIBA 'nda forma giyemeyecek.

Çekya Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 29 yaşındaki pivot Vesely'nin 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde 'de düzenlenecek 'nda sakatlığı sebebiyle yer alamayacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vesely, "Gelecek sezonun tamamında forma giyebilmek için dizimdeki sakatlığın geçmesini beklemeliyim. Bu yüzden Dünya Kupası'nda oynayamayacağım. Elemelerde büyük bir başarı elde ettikten sonra bu turnuvayı sabırsızlıkla bekliyordum ama maalesef sağlık sorunlarım yer almama engel oldu." ifadelerini kullandı.

Çekya Milli Takımı, Dünya Kupası'nda , ABD ve 'nın bulunduğu E Grubu'nda mücadele edecek.

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