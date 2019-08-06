06 Ağustos 2019, Salı

BASKETBOL

Kenan Sipahi Real Betis'e transfer oldu

Kenan Sipahi Real Betis'e transfer oldu
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 06.08.2019 Giriş Tarihi: 06.08.2019

İspanya Ligi ekiplerinden , milli basketbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezonu Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş Sompo Sigorta'da tamamlayan oyun kurucu , gelecek 2 yıl boyunca forması giyecek. 2013 yılında 'da düzenlenen U18 Avrupa Şampiyonası'nda ile şampiyonluk yaşayan ve turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen 24 yaşındaki Sipahi, kariyerinde ilk defa Türkiye dışında forma giyecek.

Kenan Sipahi geçen yıl Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 27 karşılaşmada 6.4 sayı, 3.3 ribaund ve 3.5 asist ortalamaları ile mücadele etti. Sipahi, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 4.5 sayı ve 2.8 asist ortalaması yakaladı.


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