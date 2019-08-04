05 Ağustos 2019, Pazartesi

BASKETBOL

Hidayet Türkoğlu'ndan hakem tepkisi

Hidayet Türkoğlu'ndan hakem tepkisi
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 05.08.2019

Başkanı , Altı finalinde millilerin İspanya'ya yenildiği maçın ardından hakem yönetimine tepki gösterdi

Başkanı , milli takım ile İspanya arasında yapılan Altı final maçında görev yapan hakemlere tepki gösterdi.

Türkoğlu, Twitter hesabından İngilizce paylaştığı mesajda, "Bu, FIBA için gerçekten bir utanç. Hakemleriniz, takımımızın altın madalyasını çaldı. Bu, affedilemez. FIBA Avrupa için bu hakem yönetimi utanç verici." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 57-53 yenilerek ikinci olduğu final karşılaşmanın son saniyelerinde yaşanan bir pozisyonda milli takım, geri saha kararı beklemişti. Ancak mücadelenin hakemleri bu pozisyonda İspanya lehine faul kararı vermişti.

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