30 Temmuz 2019, Salı
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Zeljko Obradovic: "Tek düşüncem Fenerbahçe"
Giriş Tarihi: 30.07.2019
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, ülkesinde konuştu.
Sırp hoca, 'NBA'de şansınızı deneyecek misiniz?' sorusuna şu yanıtı verdi: "Hayır. Benim için NBA defteri tamamen kapandı. Fenerbahçe'de çok mutluyum. 1 yıl daha sözleşmem var ve burada harika oyuncularla birlikte çalışıyorum. Tek düşüncem Fenerbahçe."
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