30 Temmuz 2019, Salı

BASKETBOL

Zeljko Obradovic: "Tek düşüncem Fenerbahçe"

Obradovic: Tek düşüncem Fenerbahçe
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 30.07.2019

 Beko Başantrenörü , ülkesinde konuştu.

Sırp hoca, ''de şansınızı deneyecek misiniz?' sorusuna şu yanıtı verdi: "Hayır. Benim için NBA defteri tamamen kapandı. 'de çok mutluyum. 1 yıl daha sözleşmem var ve burada harika oyuncularla birlikte çalışıyorum. Tek düşüncem Fenerbahçe."
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