28 Temmuz 2019, Pazar
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Pınar Karşıyaka, Onuralp Bitim'i transfer etti
Giriş Tarihi: 28.07.2019
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, forvet Onuralp Bitim'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Anadolu Efes'te forma giyen 20 yaşındaki basketbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Onuralp Bitim, ligde geride kalan sezon 20 maçta forma giyip 3,9 sayı ortalamasına ulaştı ve şampiyonluk sevinci yaşadı.
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