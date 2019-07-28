28 Temmuz 2019, Pazar

BASKETBOL

Pınar Karşıyaka, Onuralp Bitim'i transfer etti

Pınar Karşıyaka, Onuralp Bitim'i transfer etti
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 28.07.2019

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, forvet 'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon 'te forma giyen 20 yaşındaki basketbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

, ligde geride kalan sezon 20 maçta forma giyip 3,9 sayı ortalamasına ulaştı ve şampiyonluk sevinci yaşadı.

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