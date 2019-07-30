30 Temmuz 2019, Salı

BASKETBOL

12 Dev Adam, Slovenya kampını tamamladı

12 Dev Adam Slovenya kampını tamamladı
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 30.07.2019

'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA 'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Takımı, 9 gün süren kampını tamamladı.

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın 'nın başkenti Ljubljana'daki son antrenmanını başantrenör yönetiminde gerçekleştirdiği belirtildi.

Kranjska Gora Arena'da yaklaşık 2 saat süren idmanda 4'e 4 ve 5'e 5 hücum düzenleri üzerinde durulduğu kaydedildi.

Ay-yıldızlı kafile, Ljubljana'dan TSİ 21.00'de kalkacak uçakla yurda dönecek.

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