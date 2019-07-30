30 Temmuz 2019, Salı
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12 Dev Adam, Slovenya kampını tamamladı
Giriş Tarihi: 30.07.2019
Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, 9 gün süren Slovenya kampını tamamladı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki son antrenmanını başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde gerçekleştirdiği belirtildi.
Kranjska Gora Arena'da yaklaşık 2 saat süren idmanda 4'e 4 ve 5'e 5 hücum düzenleri üzerinde durulduğu kaydedildi.
Ay-yıldızlı kafile, Ljubljana'dan TSİ 21.00'de kalkacak uçakla yurda dönecek.
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