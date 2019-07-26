Nicolo Melli resmen New Orleans Pelicans'ta!
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden New Orleans Pelicans ile anlaşan İtalyan oyuncusu Nicolo Melli için teşekkür mesajı yayımladı.
Fenerbahçe Beko formasını iki sezon boyunca terleten ve bu süreçte sarı-lacivertlilerin en önemli parçalarından biri olan Nicolo Melli, kariyerine NBA'in New Orleans Pelicans takımında edecek. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinde Melli ile ilgili yapılan açıklamada yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür edilirken yeni sezon için başarı dileklerinde bulunuldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugüne dek mücadele ettiğimiz tüm kulvarlarda çubuklu formamıza büyük bir özveriyle hizmet eden ve bugünden itibaren Fenerbahçe ismini NBA'de temsil eden oyuncular arasına katılan Nicolo Melli'ye, kariyerinin yeni döneminde sonsuz başarılar dileriz."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"