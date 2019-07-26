26 Temmuz 2019, Cuma

BASKETBOL

Nicolo Melli resmen New Orleans Pelicans'ta!

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BASKETBOL
Giriş Tarihi: 26.07.2019

Beko Erkek Basketbol Takımı, Amerikan () ekiplerinden ile anlaşan İtalyan oyuncusu için teşekkür mesajı yayımladı.

Beko formasını iki sezon boyunca terleten ve bu süreçte sarı-lacivertlilerin en önemli parçalarından biri olan , kariyerine 'in takımında edecek. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinde Melli ile ilgili yapılan açıklamada yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür edilirken yeni sezon için başarı dileklerinde bulunuldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugüne dek mücadele ettiğimiz tüm kulvarlarda çubuklu formamıza büyük bir özveriyle hizmet eden ve bugünden itibaren Fenerbahçe ismini NBA'de temsil eden oyuncular arasına katılan Nicolo Melli'ye, kariyerinin yeni döneminde sonsuz başarılar dileriz."

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