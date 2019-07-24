24 Temmuz 2019, Çarşamba
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Kraliçelere dişli rakipler
Giriş Tarihi: 24.07.2019
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. B Grubu'nda yer alan sarı-lacivertliler, Lyon Asvel, Sopron, Famila Schio, Sapar Girona ve Dinamo Kursk ile eşleşti.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. B Grubu'nda yer alan sarı-lacivertliler, Lyon Asvel, Sopron, Famila Schio, Sapar Girona ve Dinamo Kursk ile eşleşti. Kupadaki diğer temsilcimiz Çukurova da; Braine, USK Prag, Bourges, Orenburg, Riga ve Ekaterinburg ile A Grubu'nda yer alıyor.
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