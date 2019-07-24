24 Temmuz 2019, Çarşamba

BASKETBOL

İki favori var: Barcelona ve Fenerbahçe

İki favori var: Barcelona ve Fenerbahçe
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 24.07.2019

La Gazzetta dello Sport, Avrupa Ligi'nde öncesi takımların yaptığı transferleri değerlendirdi. De Colo, Westermann ve Derrick Williams ile kadrosunu güçlendiren Fenerahçe Beko ile flaş transferler yapan Barcelona'nın kupanın favorisi gösterildiği yazıda, iki takımın sezona damga vuracağı belirtildi.

La Gazzetta dello Sport, Avrupa Ligi'nde öncesi takımların yaptığı transferleri değerlendirdi. De Colo, Westermann ve Derrick Williams ile kadrosunu güçlendiren Fenerahçe Beko ile flaş transferler yapan Barcelona'nın kupanın favorisi gösterildiği yazıda, iki takımın sezona damga vuracağı belirtildi.

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