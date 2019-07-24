İki favori var: Barcelona ve Fenerbahçe

La Gazzetta dello Sport, THY Avrupa Ligi'nde yeni sezon öncesi takımların yaptığı transferleri değerlendirdi. De Colo, Westermann ve Derrick Williams ile kadrosunu güçlendiren Fenerahçe Beko ile flaş transferler yapan Barcelona'nın kupanın favorisi gösterildiği yazıda, iki takımın sezona damga vuracağı belirtildi.

La Gazzetta dello Sport, THY Avrupa Ligi'nde yeni sezon öncesi takımların yaptığı transferleri değerlendirdi. De Colo, Westermann ve Derrick Williams ile kadrosunu güçlendiren Fenerahçe Beko ile flaş transferler yapan Barcelona'nın kupanın favorisi gösterildiği yazıda, iki takımın sezona damga vuracağı belirtildi.