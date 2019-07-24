24 Temmuz 2019, Çarşamba
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İki favori var: Barcelona ve Fenerbahçe
Giriş Tarihi: 24.07.2019
La Gazzetta dello Sport, THY Avrupa Ligi'nde yeni sezon öncesi takımların yaptığı transferleri değerlendirdi. De Colo, Westermann ve Derrick Williams ile kadrosunu güçlendiren Fenerahçe Beko ile flaş transferler yapan Barcelona'nın kupanın favorisi gösterildiği yazıda, iki takımın sezona damga vuracağı belirtildi.
La Gazzetta dello Sport, THY Avrupa Ligi'nde yeni sezon öncesi takımların yaptığı transferleri değerlendirdi. De Colo, Westermann ve Derrick Williams ile kadrosunu güçlendiren Fenerahçe Beko ile flaş transferler yapan Barcelona'nın kupanın favorisi gösterildiği yazıda, iki takımın sezona damga vuracağı belirtildi.
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