22 Temmuz 2019, Pazartesi

BASKETBOL

Euroleague'de fikstür açıklandı

Euroleague'de fikstür açıklandı
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 22.07.2019

Euroleague'de 2019-2020 sezonu fikstürü belli oldu.

Euroleague'de ekimde başlayacak normal sezonun ilk haftasında Türk takımları, İspanyol temsilcileriyle mücadele edecek. , sezonun ilk maçında deplasmanına çıkarken, ise Barcelona Lassa'yı konuk edecek. 13'üncü haftada ise Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes arasında derbi heyecanı yaşanacak. İki Türk takımı, 12 Aralık Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşacak.

Normal sezonda devre arasına 3 Ocak 2020'de girilecek Euroleague'de, maçlar 10 Nisan 2020'de tamamlanacak. ise 22-24 Mayıs 2020 tarihleri arasında 'nın Köln kentindeki Lanxess Arena'da oynanacak.

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