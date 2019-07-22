22 Temmuz 2019, Pazartesi

BASKETBOL

De Colo İstanbul’da

De Colo İstanbul’da
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 22.07.2019

Fenerbahçe Beko'nun 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladığı basketbolcu Nando De Colo, İstanbul'a geldi. Rusya'nın CSKA'dan alınan 1.96 metre boyundaki Fransız yıldız, 2021-2022 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe'de oynayacak.

Fenerbahçe Beko'nun 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladığı basketbolcu Nando De Colo, İstanbul'a geldi. Rusya'nın CSKA'dan alınan 1.96 metre boyundaki Fransız yıldız, 2021-2022 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe'de oynayacak. İstanbul'a gelen De Colo'yu takım menajeri Cenk Renda karşıladı.

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