20 Temmuz 2019, Cumartesi
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Bu karşılaşmalarının biletleri de taraftarların satışına sunuldu. Bilet fiyatları; saha kenarı 250 TL ve 200 TL, VIP 80 TL, diğer tribünler ise 60 TL, 45 TL, 30 TL ve 20 TL olarak belirlendi.
12 Dev Adam, Senegal ve Ürdün ile oynayacak
Giriş Tarihi: 20.07.2019
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında 12 Ağustos'ta Senegal, 13 Ağustos'ta da Ürdün ile karşılaşacak.
Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında organize edilecek FIBA 2019 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlıklar kapsamında Senegal ve Ürdün ile oynayacak. Milliler, 12 Ağustos Pazartesi günü Senegal ve 13 Ağustos Salı da Ürdün ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. İki müsabaka da saat 19.00'da başlayacak.
Bu karşılaşmalarının biletleri de taraftarların satışına sunuldu. Bilet fiyatları; saha kenarı 250 TL ve 200 TL, VIP 80 TL, diğer tribünler ise 60 TL, 45 TL, 30 TL ve 20 TL olarak belirlendi.
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