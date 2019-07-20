20 Temmuz 2019, Cumartesi

BASKETBOL

12 Dev Adam, Senegal ve Ürdün ile oynayacak

12 Dev Adam Senegal ve Ürdün ile oynayacak
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 20.07.2019

A , hazırlıkları kapsamında 'ta Senegal, 'ta da ile karşılaşacak.

'in ev sahipliğinde 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında organize edilecek 2019 'nda mücadele edecek A , hazırlıklar kapsamında Senegal ve ile oynayacak. Milliler, Pazartesi günü Senegal ve Salı da Ürdün ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. İki müsabaka da saat 19.00'da başlayacak.

Bu karşılaşmalarının biletleri de taraftarların satışına sunuldu. Bilet fiyatları; saha kenarı 250 TL ve 200 TL, VIP 80 TL, diğer tribünler ise 60 TL, 45 TL, 30 TL ve 20 TL olarak belirlendi.
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