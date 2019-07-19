19 Temmuz 2019, Cuma

BASKETBOL

THY Avrupa Ligi'nde fikstür açıklandı

THY Avrupa Ligi'nde fikstür açıklandı
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 19.07.2019

'nde 2019-2020 sezonunun fikstürü belli oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 3 Ekim'de başlayacak normal sezonun ilk haftasında Türk takımlarının rakipleri, İspanyol kulüpleri olacak. , ilk maçına deplasmanında çıkarken, ise 'yı konuk edecek.

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes arasındaki derbi heyecanı ise 13. haftada yaşanacak. İki takım, 12 Aralık Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşacak.

Normal sezonda devre arasına 3 Ocak 2020'de girilirken, 10 Nisan 2020'de ise maçlar sona erecek. ise 22-24 Mayıs 2020 tarihleri arasında 'nın Köln kentindeki Lanxess Arena'da oynanacak.

'nde ilk hafta programı şöyle:

Khimki () - Maccabi FOX (İsrail)

(Almanya) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya)

LDLC ASVEL (Fransa) - Olympiakos ()

Real Madrid () - Fenerbahçe Beko

Zalgiris (Litvanya) - Baskonia (İspanya)

Anadolu Efes - Barcelona Lassa (İspanya)

ALBA Berlin (Almanya) - Zenit (Rusya)

Panathinaikos (Yunanistan) - Kızılyıldız (Sırbistan)

Valencia (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya)

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