19 Temmuz 2019, Cuma

BASKETBOL

Williams’tan 1 yıllık imza

Williams’tan 1 yıllık imza
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 19.07.2019

De Colo ve Westermann transferleriyle büyük yankı uyandıran Fenerbahçe Beko, daha önce anlaşma sağladığı Derrick Williams'a da imza attırdı. öncesi NBA'de herhangi bir takımla anlaşamayan ABD'li, sarı-lacivertlilerle 1 yıllık sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki 2.03'lük basketboldcu, 3 ve 4 numara pozisyonlarında oynuyor.

De Colo ve Westermann transferleriyle büyük yankı uyandıran Fenerbahçe Beko, daha önce anlaşma sağladığı Derrick Williams'a da imza attırdı. öncesi NBA'de herhangi bir takımla anlaşamayan ABD'li, sarı-lacivertlilerle 1 yıllık sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki 2.03'lük basketboldcu, 3 ve 4 numara pozisyonlarında oynuyor.

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