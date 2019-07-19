19 Temmuz 2019, Cuma
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Williams’tan 1 yıllık imza
Giriş Tarihi: 19.07.2019
De Colo ve Westermann transferleriyle büyük yankı uyandıran Fenerbahçe Beko, daha önce anlaşma sağladığı Derrick Williams'a da imza attırdı. Yeni sezon öncesi NBA'de herhangi bir takımla anlaşamayan ABD'li, sarı-lacivertlilerle 1 yıllık sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki 2.03'lük basketboldcu, 3 ve 4 numara pozisyonlarında oynuyor.
De Colo ve Westermann transferleriyle büyük yankı uyandıran Fenerbahçe Beko, daha önce anlaşma sağladığı Derrick Williams'a da imza attırdı. Yeni sezon öncesi NBA'de herhangi bir takımla anlaşamayan ABD'li, sarı-lacivertlilerle 1 yıllık sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki 2.03'lük basketboldcu, 3 ve 4 numara pozisyonlarında oynuyor.
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