Russell Westbrook resmen Houston Rockets'ta
NBA Batı Konferansı takımlarından Houston Rockets, Chris Paul takası karşılığında Oklahoma City Thunder'dan yıldız oyuncu Russell Westbrook'u kadrosuna kattı.
NBA takımlarından Houston Rockets ile Oklahoma City Thunder arasında önemli takaslar gerçekleştirildi. Bu anlaşmaya göre Houston, yıldız basketbolcu Russell Westbrook'u kadrosuna dahil etti. Thunder'da Chris Paul'un yanı sıra Houston'ın 2024 ve 2026 ilk tur draft haklarını aldı.
Houston Rockets, Westbrook'u kadrosuna dahil ettiği resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile resmen duyurdu.
Westbrook 2008 yılında 4. sıradan draft edildi
30 yaşındaki basketbolcu, 2008 yılında Oklahoma City tarafından dördüncü sıradan draft edildi. Bugüne kadar Thunder ile çıktığı 821 müsabakada 23.0 sayı, 8,4 asist, 7,0 ribaund ve 1,7 top çalma ortalamalarıyla mücadele etti.
NBA'de 2016-2017 sezonunun MVP'si (En değerli oyuncu) seçilen yıldız oyuncu, 8 kez de NBA All-Star'da yer aldı.
Westbrook kariyerinde ayrıca 2012 yılında ABD ile Londra Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmıştı
Russell Westbrook, Houston'da bulunan James Harden ile daha önce Thunder'da beraber oynamıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"