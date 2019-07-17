17 Temmuz 2019, Çarşamba

BASKETBOL

Russell Westbrook resmen Houston Rockets'ta

Russell Westbrook resmen Houston Rockets'ta
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 17.07.2019 Giriş Tarihi: 17.07.2019

Batı Konferansı takımlarından , takası karşılığında Thunder'dan yıldız oyuncu 'u kadrosuna kattı.

takımlarından ile Thunder arasında önemli takaslar gerçekleştirildi. Bu anlaşmaya göre Houston, yıldız basketbolcu 'u kadrosuna dahil etti. Thunder'da 'un yanı sıra Houston'ın 2024 ve 2026 ilk tur draft haklarını aldı.
Houston Rockets, Westbrook'u kadrosuna dahil ettiği resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile resmen duyurdu.

Westbrook 2008 yılında 4. sıradan draft edildi

30 yaşındaki basketbolcu, 2008 yılında Oklahoma City tarafından dördüncü sıradan draft edildi. Bugüne kadar Thunder ile çıktığı 821 müsabakada 23.0 sayı, 8,4 asist, 7,0 ribaund ve 1,7 top çalma ortalamalarıyla mücadele etti.

NBA'de 2016-2017 sezonunun MVP'si (En değerli oyuncu) seçilen yıldız oyuncu, 8 kez de NBA All-Star'da yer aldı.

Westbrook kariyerinde ayrıca 2012 yılında ABD ile Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmıştı

Russell Westbrook, Houston'da bulunan James Harden ile daha önce Thunder'da beraber oynamıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
2020 Euroleague Final-Four Almanya'da 2020 Euroleague Final-Four Almanya'da
Berkay Candan Fenerbahçe Beko'da Berkay Candan Fenerbahçe Beko'da
Berkay Candan Fenerbahçe Beko'da Berkay Candan Fenerbahçe Beko'da
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör