17 Temmuz 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
THY Euroleague 2019-2020 sezonu Final-Four'un nerede yapılacağı belli oldu. Euroelague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Final-Four organizasyonunu Almanya'nın Köln şehrinde yapılacağı duyuruldu. 2020 yılı Final-Four 22-24 Mayıs tarihlerinde Lanxess Arena'da oynanacak.
Bu sene Euroleague'de Almanya'dan Alba Berlin ve Bayern Münih, Türkiye'den ise Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko mücadele edecek.
2020 Euroleague Final-Four Almanya'da
Giriş Tarihi: 17.07.2019
THY Euroleague'de 2019-2020 sezonu Final-Four organizasyonu Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenecek.
THY Euroleague 2019-2020 sezonu Final-Four'un nerede yapılacağı belli oldu. Euroelague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Final-Four organizasyonunu Almanya'nın Köln şehrinde yapılacağı duyuruldu. 2020 yılı Final-Four 22-24 Mayıs tarihlerinde Lanxess Arena'da oynanacak.
Köln şehrinde ilk kez düzenlenecek Final-Four, Almanya'da daha önce başkent Berlin'de 2009 ve 2016 yıllarında organize edilmişti.
Bu sene Euroleague'de Almanya'dan Alba Berlin ve Bayern Münih, Türkiye'den ise Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko mücadele edecek.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BASKETBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"