17 Temmuz 2019, Çarşamba

BASKETBOL

2020 Euroleague Final-Four Almanya'da

2020 Euroleague Final-Four Almanya'da
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 17.07.2019

'de 2019-2020 sezonu Final-Four organizasyonu 'nın Köln şehrinde düzenlenecek.

2019-2020 sezonu Final-Four'un nerede yapılacağı belli oldu. Euroelague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Final-Four organizasyonunu 'nın Köln şehrinde yapılacağı duyuruldu. 2020 yılı Final-Four 22-24 Mayıs tarihlerinde Lanxess Arena'da oynanacak.
Köln şehrinde ilk kez düzenlenecek Final-Four, Almanya'da daha önce başkent 'de 2009 ve 2016 yıllarında organize edilmişti.

Bu sene Euroleague'de Almanya'dan Alba Berlin ve , 'den ise ile Beko mücadele edecek.

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