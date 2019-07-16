16 Temmuz 2019, Salı

BASKETBOL

Fenerbahçe Beko Berkay Candan ile sözleşme imzaladı

Berkay Candan Fenerbahçe Beko'da
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 16.07.2019

, 26 yaşındaki ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

, yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında, 26 yaşındaki forvet ile iki yıllığına anlaştı. 22 Mayıs 1993 tarihinde dünyaya gelen ve basketbola Fenerbahçe altyapısında başlamış olan 2.05 boyundaki forvet Berkay Candan'ın, 2020-2021 sezonunun sonuna dek sarı-lacivertli formayla mücadele edeceği açıklandı.
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