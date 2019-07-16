16 Temmuz 2019, Salı

BASKETBOL

Euroleague'de yılın koçu Dimitris Itoudis

Euroleague'de yılın koçu Dimitris Itoudis
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 16.07.2019 Giriş Tarihi: 16.07.2019

Euroleague'de yılın koçu, geçtiğimiz sezonun şampiyonu 'nın başantrenörü seçildi.

Euroleague'de yer alan takımların antrenörleri arasında yapılan oylama sonucunda belli olan yılın koçu ödülünün sahibi Yunan başantrenör oldu. Oylamada geçtiğimiz sezonun finalisti 'in başantrenörü 2'nci olurken, 'ın Litvanyalı koçu Sarunas Jasikevicius 3'üncü sırada yer aldı.

Yılın koçu ödülünü 2'nci kez kazanan Itoudis'in 'nın başında 2 Euroleague şampiyonluğu bulunuyor.


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