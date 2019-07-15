15 Temmuz 2019, Pazartesi

BASKETBOL

2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın ev sahipleri belli oldu

EuroBasket 2021'de ev sahipleri belli oldu
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 15.07.2019 Giriş Tarihi: 15.07.2019

2021 Avrupa Şampiyonası'nın ev sahipliğini, erkeklerde , Çekya, , , kadınlarda ise ve yapacak.

UIuslararası Federasyonları Birliğinden () yapılan açıklamaya göre 2021 yılında erkekler ve kadınlarda düzenlenecek Avrupa şampiyonalarının ev sahipleri, 'nın Münih kentinde gerçekleştirilen törende duyuruldu.

Törene, FIBA Başkanı , FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, FIBA Avrupa Başkanı , FIBA Avrupa Direktörü Kamil Novak ve FIBA üyeleri katıldı.

FIBA Avrupa İcra Kurulu tarafından yapılan oylama sonucu, 2021'in Ağustos ayında düzenlenecek 41. Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nın ev sahipliği, Almanya, Çekya, ve 'ya verildi.

2021'in Haziran ayında organize edilecek 38. Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nın ev sahipleri de ve oldu.

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