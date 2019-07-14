14 Temmuz 2019, Pazar

BASKETBOL

Hidayet Türkoğlu'ndan "15 Temmuz" mesajı

Hidayet Türkoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 14.07.2019

Basketbol Federasyonu () Başkanı , Demokrasi ve dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkanı , yayımladığı mesajda, 'nin 3 yıl önce alçakça bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Hain 'nün; Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına ve refahına yönelik saldırısına milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın liderliğinde benzeri görülmemiş bir direniş gösterdi. Demokrasi adına sergilediği kararlı duruşla Cumhuriyetine sahip çıkan halkımız tek bir vücut olurken, milli iradeye de sonuna kadar bağlı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi."

Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise şifa dileyen Türkoğlu, " Demokrasi ve dolayısıyla demokrasi destanı yazan milletimizi bir kez daha kutluyorum." ifadeleriyle mesajını tamamladı.

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