14 Temmuz 2019, Pazar

BASKETBOL

Teodosic'in yeni adresi İtalya

Teodosic'in yeni adresi İtalya
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 14.07.2019

Sırp basketbolcu Milos Teodosic, Birinci ekiplerinden Segafredo Virtus Bologna'ya transfer oldu.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, Amerikan (NBA) takımlarından 'ta forma giyen 32 yaşındaki Teodosic ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi.

Clippers ile 60 maça çıkan Sırp basketbolcu, 2007-11 yılları arasında , 2011-17 yılları arasında da CSKA takımlarında oynamıştı.

İtalyan ekibi, gelecek sezon ULEB 'nda mücadele edecek.



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