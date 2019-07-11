11 Temmuz 2019, Perşembe
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Kurada yer alacak takımlar ve torbalar şöyle:
1. Torba
Promitheas Patras
DARÜŞŞAFAKA
Unıcaja Malaga
Lokomotiv Kuban
2. Torba
Unics Kazan
Maccabi Rishon Lezion
GALATASARAY DOĞA SİGORTA
Rytas Vilnius
3. Torba
Buducnost Voli Podgorica
Cedevita Olimpija Ljubljana
TOFAS
Ratiopharm Ulm
4. Torba
Morabanc Andorra
Joventut Badalona
Ewe Baskets Oldenburg
Limoges CSP
5. Torba
Partizan Nis Belgrade
Dolomiti Energia Trento
As Monaco
Germani Brescia Leonessa
6. Torba
Nanterre 92
Umana Reyer Venice
Segafredo Virtus Bologna
Asseco Arka Gdynia
Eurocup’ta gruplar yarın belli oluyor
Güncelleme Tarihi: 11.07.2019 Giriş Tarihi: 11.07.2019
Türkiye’den Galatasaray, TOFAŞ ve Darüşşafaka’nın yer alacağı 7DAYS Eurocup’ta 2019-2020 sezonu grup kuralarının çekimi yarın Barcelona’da gerçekleştirilecek.
Eurocup'ta 2019-2020 sezonu grupları yarın TSİ 14.15'te Barcelona'da bulunan Mediapro Oditoryumu'nda yapılacak kurayla belli olacak. Kurada Türkiye'den Darüşşafaka birinci, Galatasaray ikinci ve TOFAŞ üçüncü torbada yer alacak. Kuraya katılacak 24 takım 6'şar takımlı 4 gruba ayrılarak normal sezon gruplarını oluşturacak. Kura kuralları gereği aynı ülke ve ligden iki takım normal sezon gruplarında aynı grupta yer alamayacak.
Kurada yer alacak takımlar ve torbalar şöyle:
1. Torba
Promitheas Patras
DARÜŞŞAFAKA
Unıcaja Malaga
Lokomotiv Kuban
2. Torba
Unics Kazan
Maccabi Rishon Lezion
GALATASARAY DOĞA SİGORTA
Rytas Vilnius
3. Torba
Buducnost Voli Podgorica
Cedevita Olimpija Ljubljana
TOFAS
Ratiopharm Ulm
4. Torba
Morabanc Andorra
Joventut Badalona
Ewe Baskets Oldenburg
Limoges CSP
5. Torba
Partizan Nis Belgrade
Dolomiti Energia Trento
As Monaco
Germani Brescia Leonessa
6. Torba
Nanterre 92
Umana Reyer Venice
Segafredo Virtus Bologna
Asseco Arka Gdynia
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