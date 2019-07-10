10 Temmuz 2019, Çarşamba

BASKETBOL

Clippers'tan iki yıldız transferi

Clippers'tan iki yıldız transferi
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 10.07.2019

Amerikan (NBA) ekiplerinden , yıldız oyuncular ile 'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ile şampiyonluk sevinci yaşamasının ardından takımıyla sözleşmesi sona eren ve Thunderlı ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Clippers, Paul George karşılığında Shai Gilgeous-Alexander ile Danilo Gallinari'nin yanı sıra, 2021, 2022, 2023, 2024 ve 2026 ilk draft haklarını da Oklahoma City Thunder'a verdi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, , Kawhi Leonard'a ise üç sezon için 103 milyon dolar ödeyecek.

Leonard, geçen sezon play-off'larda 30,5 sayı, 9,1 ribaunt ve 3,9 asist ortalamasıyla oynayarak takımının şampiyonluğunda önemli pay sahibi olmuştu. Üç kez all-star seçilen 28 yaşındaki oyuncu, 2018-19 normal sezonunu ise 26,6 sayı, 7,3 ribaunt ve 3,3 asist ortalamasıyla tamamlamıştı.

Kariyerinde 6 kez all-star seçilen Paul George ise geçen sezon Oklahoma City Thunder formasıyla 28 sayı, 8,2 ribaunt, 4,1 asist ve 2,2 top çalma performansı sergiledi.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Fenerbahçe'de 4 ayrılık! Açıklandı... Fenerbahçe'de 4 ayrılık! Açıklandı...
Hidayet Türkoğlu: Milli takımda herkes büyük bir fedakarlık gösteriyor Hidayet Türkoğlu: Milli takımda herkes büyük bir fedakarlık gösteriyor
Galatasaray, Victoria Macaulay ile sözleşme yeniledi Galatasaray, Victoria Macaulay ile sözleşme yeniledi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör