05 Temmuz 2019, Cuma

BASKETBOL

Şampiyon Anadolu Efes'in bayrağı köprüye asıldı

Şampiyon Anadolu Efes'in bayrağı köprüye asıldı
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 05.07.2019

'nde 2018-20189 sezonunu finalde 'yu geçerek şampiyon kapatan 'in bayrağı ’ne asıldı.

final serisinde 'yu 4-3 geçerek şampiyon olan 'in bayrağı, bir geleneği olarak 'ne asıldı. T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan iznin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan Anadolu Efes Spor Kulübü bayrağı, 5-9 Temmuz 2019 tarihlerinde 5 gün boyunca 'nda olacak. Bayrak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Tarihi Yarımada'ya bakan tarafında bulunacak.

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