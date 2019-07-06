06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Ve McKissic Beşiktaş’ta
Giriş Tarihi: 06.07.2019
Beşiktaş Sompo Japan Basketbol Takımı, Shaquielle Mc- Kissic'i kadrosuna kattı. ABD'li basketbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Beşiktaş Sompo Japan Basketbol Takımı, Shaquielle Mc- Kissic'i kadrosuna kattı. ABD'li basketbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Kariyerinde daha önce Türkiye'de Gaziantep Basketbol ve Muratbey Uşak formalarını da terleten 28 yaşındaki basketbolcu, 1,96 boyunda ve forvet pozisyonunda görev yapıyor.
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