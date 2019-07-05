05 Temmuz 2019, Cuma

BASKETBOL

Potada rakipler belli oldu

Potada rakipler belli oldu
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 05.07.2019

Beşiktaş Sompo Japan'ın, Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri belli oldu: B. Zaragoza, Happy Casa Brindisi, JDA Dijon, Neptunas Klaipeda, Paok, Falco KC Szombathely, CSM Oradea, BK Ventspils, İnter Bratislava, Fribourg Olympic, Telekom Baskets.

Beşiktaş Sompo Japan'ın, Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri belli oldu: B. Zaragoza, Happy Casa Brindisi, JDA Dijon, Neptunas Klaipeda, Paok, Falco KC Szombathely, CSM Oradea, BK Ventspils, İnter Bratislava, Fribourg Olympic, Telekom Baskets.

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