03 Temmuz 2019, Çarşamba

BASKETBOL

Obradovic'in hayatı kitap oldu

Obradovic'in hayatı kitap oldu
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 03.07.2019

Fenerbahçe Beko Erkek Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic'in hayatını anlatan kitap, satışa sunuldu.

Kazandığı 9 kupasıyla basketbolun yaşayan efsanesi olarak gösterilen 59 yaşındaki Obradovic'in hayatı, Fanatik Kitap bünyesinde, "Yaşayan Efsane Obra" ismiyle Gökhan German ve Hamit Turhan'ın kalemiyle yazıldı.

Obradovic'in doğumundan basketbola başlamasına, milli formayı giymesinden antrenörlük yıllarına kadar hayatı, başarıları kitapta anlatılıyor. Obradovic'i yakından tanıyan spor dünyasının önemli isimlerinin görüşlerinin de yer aldığı kitapta özel fotoğraflar da bulunuyor.

Başantrenör Obradovic, 2013 yılında çalıştırmaya başladığı Fenerbahçe'yle 1 Avrupa Ligi, 4 lig şampiyonluğu, 3 , 2 olmak üzere 10 kupa kazandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Fenerbahçe De Colo’da ısrarcı Fenerbahçe De Colo’da ısrarcı
Fenerbahçe'den 3 yıllık imza! Fenerbahçe'den 3 yıllık imza!
TBF'den Fenerbahçe açıklaması TBF'den Fenerbahçe açıklaması
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör