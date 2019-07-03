Fenerbahçe De Colo’da ısrarcı

Fenerbahçe, sadece futbol değil basketbolda da takviye çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Fenerbahçe Beko'da, Guduric ve Melli'nin ayrılmasının ardından transfer çalışmaları da hızlandı.

Bu bağlamda CSKA Moskova'dan ayrılan Nando De Colo'nun sarı-lacivertlilerin listesinin ön sıralarında yer aldığı bildirildi. Fenerbahçe'nin önceliği NBA'e gitmek olan 1.96 boyundaki Fransız guarda teklif yapıp beklemeye geçtiği dile getirildi. De Colo ile Real Madrid de ilgileniyor.