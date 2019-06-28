28 Haziran 2019, Cuma

BASKETBOL

Zenit, THY Avrupa Ligi'ne katıldı

Zenit THY Avrupa Ligi'ne katıldı
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 28.06.2019

'nde 2019-20 sezonuna özel davetiyeyle (wildcard) katılma hakkı kazanan takım, temsilcisi Zenit oldu.

yönetimi ile Avrupa Ligi Ticari Varlıkları (ECA) arasında 'nın Münih kentinde düzenlenen toplantının ardından alınan kararla, organizasyonda gelecek sezon mücadele edecek 18. takım belirlendi.

Turnuvaya 18. sıradan özel davetiyeyle katılım başvurusunda bulunan aday takımlar arasında Zenit'in, THY Avrupa Ligi'nde 2019-20 sezonunda yer alması kararlaştırıldı. temsilcisi, bu kararla tarihinde ilk kez organizasyonda yer alma hakkı elde etti.

Geçen yıl kasım ayında alınan kararla, turnuvada takım sayısının bu sezondan itibaren 16'dan 18'e çıkarılacağı ve temsilcisi LDLC ASVEL'in lige katılacağı duyurulmuştu.

Gelecek sezon THY Avrupa Ligi'nde yer alacak takımlar şöyle:

ALBA Berlin (Almanya)

()

AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya)

Kızılyıldız (Sırbistan)

CSKA Moskova (Rusya)

Barcelona Lassa ()

(Almanya)

Fenerbahçe Beko (Türkiye)

Khimki (Rusya)

Baskonia (İspanya)

LDLC ASVEL (Fransa)

Maccabi FOX (İsrail)

Olympiakos ()

Panathinaikos (Yunanistan)

(İspanya)

Valencia (İspanya)

(Litvanya)

Zenit (Rusya)

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